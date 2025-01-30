ПСБ сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3769 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой.

"Последние дни цена бумаг компании, в начале недели представившей сильную операционную отчетность, растет на хороших объемах торгов. В четверг стоимость превысила исторический максимум - 3200 рублей. Ключевые драйверы роста: ожидания выплаты спецдивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет (более 600 руб., по нашей оценке); обновление дивидендной политики весной; понятные перспективы развития компании с упором на дискаунтеры и активную региональную экспансию. Таргет по акциям сохраняем прежний - 3769 рублей", - указывает аналитик.

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