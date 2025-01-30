"Финам" рекомендует держать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной ценой $69,7

"Финам" рекомендует держать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования за последние полгода опередил рынок по доходности, показав рост на 17%. В целом перспективы развития медтеха остаются весьма благоприятными, этот рынок будет играть ключевую роль в формировании здравоохранения, способствуя переходу от "реактивной" к "проактивной", профилактической и персонализированной медицине. Вместе с тем после фазы роста "апсайд" инструмента на ближайший год выглядит ограниченным", - пишет эксперт.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который (в свою очередь) состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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