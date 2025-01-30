Цены акций Tesla и T-Mobile могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla и T-Mobile US Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Выручка и прибыль в 4К24 Tesla оказались ниже прогнозов, однако котировки растут на премаркете на 4,1%, констатируют эксперты. При прогнозировавшихся $27,26 млрд продажи составили $25,71 млрд (+2% г/г). Впрочем, отмечают аналитики банка, по скорректированной прибыли на акцию компания всего $0,03 уступила консенсус- прогнозу ($0,73 против $0,76).

Инвесторы положительно восприняли заявление Tesla o намерении вернуть в этом году производство электромобилей на траекторию роста, приглушившее негатив от зафиксированного в январе первого сокращения поставок в годовом сопоставлении, отмечают аналитики.

Другая хорошая новость, указывают в инвестбанке - анонсированный запуск полностью автономного управления ТС "в 2025 году в некоторых частях США".

"Эти планы, на наш взгляд, еще повлияют положительно на бумагу в ближайшее время", - заключают эксперты.

Стоимость акций T-Mobile выросла в среду на 6,3% на фоне выхода отчетности за 4К24 и прогноза на 2025 год, констатируют в инвестбанке.

Показатель MAU в 4К24 увеличился на 903000, что превысило среднюю оценку аналитиков в 865000. Прибыль на акцию выросла до $2,57 при прогнозировавшихся $2,29. Выручка составила $21,9 млрд против $21,3 млрд. В новом году компания рассчитывает добавить 5,5-6 млн новых клиентов и ориентирует на скорректированную прибыль в диапазоне от $33,1 до $33,6 млрд, в который попадает и консенсус-прогноз в $33,35 млрд, отмечают эксперты.

"На наш взгляд, рост в бумаге продолжится", - указывают аналитики инвестиционного банка "Синара".

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