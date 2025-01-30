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30 января 2025 года 14:19
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Х5 до 4819,23 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с 3338,18 руб. до 4819,23 руб., что предполагает среднесрочный 51%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "ИКС 5" по итогам IV квартала увеличило выручку на 22,3%, до 1,08 трлн рублей, - указывают эксперты. - Отмечаем существенный рост чистой рентабельности эмитента в последние месяцы. Мы полагаем, что "ИКС 5" вновь получает традиционно благоприятный эффект от умеренного ускорения инфляции для продуктового ритейла. Однако в 2025 году ожидается значительное ускорение прироста ИПЦ РФ, обусловленное, в том числе, ростом кредитных издержек, налогов, ослаблением курса рубля и подорожанием сырья на мировых рынках. На фоне увеличения процентных расходов и капитальных инвестиций это, по нашим оценкам, приведет к заметному сокращению рентабельности бизнеса "ИКС 5" в 2025-2026 годах". Аналитики "АКБФ" повысили оценку чистой прибыли с 83,6 млрд руб. до 117,3 млрд руб. в 2024 году, а также с 76 млрд руб. до 119,3 млрд руб. в 2025 году. "Среднегодовой прирост выручки "ИКС 5" в 2024-2031 годах, по нашим расчётам, составляет 22%, что выглядит реалистично в условиях ожидаемой высокой инфляции и учитывая оценки менеджмента, - отмечают стратеги. - Учитывая улучшение сравнительного анализа компании и завершение процессов редомициляции, мы понизили дисконт-поправку на риски с 25% до 20%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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