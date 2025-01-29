Инфляционные ожидания не позволят Банку России смягчить ДКП в феврале - ПСБ

Инфляционные ожидания не позволят Банку России смягчить денежно-кредитную политику в феврале, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания населения в январе несущественно выросли: до 14% после 13,9% в декабре, - указывает эксперт. - Рост был ожидаем на фоне сильной инфляции в сезон предновогоднего потребления, а также индексации некоторых тарифов и повышения акцизов. При этом наблюдаемая населением инфляция выросла заметнее: на 0,45%, до 16,4%. В феврале ожидаемая и наблюдаемая инфляции могут стабилизироваться из-за текущего укрепления рубля и замедления роста цен в середине января. Но, учитывая данные по ценовым ожиданиям предприятий, которые в январе стабилизировались на 3-х летних пиках, мы не видим никаких оснований для смягчения сигнала ЦБ о перспективах денежно-кредитной политики. Ориентируемся на сохранение ключевой ставки в феврале и ее длительное удержание на уровне 21%".

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