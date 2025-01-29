Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 600 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"Котировки "Группы Астра" на умеренно позитивном фоне текущей сессии на Мосбирже снижаются на 0,5%, несмотря на представленные успешные операционные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт. - За этот период компания нарастила показатель отгрузки на 78% г/г, до 20 млрд руб. Это удалось благодаря масштабированию бизнеса, расширению клиентской базы и развитию продуктовой экосистемы. При этом, вероятно, во втором полугодии, показатель отгрузки ускорил рост после 64% в январе - июне. Учитывая улучшение результатов во втором полугодии, предполагаем, что показатели эмитента по МСФО за 2024 год тоже должны быть сильными".

На взгляд аналитика, чистая прибыль группы может вырасти не менее чем на 23-25% г/г. Большим плюсом "Группы Астра", по мнению Мильчаковой, является невысокая долговая нагрузка, которая не оказывает негативного давления на чистую прибыль.

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