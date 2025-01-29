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29 января 2025 года 16:34
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций X5
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3990 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. 27 января эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24 и весь прошлый год. Они оказались ожидаемо сильными и совпали с нашими прогнозами, поэтому не видим смысла менять наш таргет. Финансовые результаты X5 опубликует в марте, мы ждем обновления дивидендной политики группы. После этого можно будет обновить и целевую цену", - пишет эксперт инвесткомпании. Дивиденды - ключевой вопрос в инвестиционном кейсе эмитента, обращает внимание Иванов. Последний раз X5 платила дивиденды по итогам 9М21, после этого из-за инфраструктурных ограничений выплаты приостановились. "В ближайшее время компапния будет пересматривать собственную дивидендную политику, в первую очередь в части долговых ковенант. Если учитывать текущую политику, то в 2024 году выплаты компании (с учетом дивидендов за прошлый период) могут превысить 600 руб. (доходность - более 20%)", - указывает аналитик "Финама". Помимо дивидендов, X5 может провести buyback и выкупить с дисконтом бумаги, оставшиеся в зарубежных юрисдикциях. "Корпоративный центр ИКС 5", согласно ноябрьскому решению акционеров, должен выкупить 10% акций нидерландского холдинга в качестве компенсации акционерам. Однако из-за отсутствия конкретных прогнозов менеджмента касательно дивидендов мы не можем исключать, что средства будут направлены на развитие бизнеса, M&A-сделки или останутся лежать на депозитах, чтобы хеджировать высокие платежи по аренде, - пишет Иванов в обзоре. - В случае выплаты дивидендов за предыдущие годы из средств, которые сейчас лежат на депозитах, в 2025 году не стоит ожидать столь высокой рентабельности чистой прибыли, так как X5 лишится большей части финансовых доходов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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