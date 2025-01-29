"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций X5

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3990 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

27 января эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24 и весь прошлый год. Они оказались ожидаемо сильными и совпали с нашими прогнозами, поэтому не видим смысла менять наш таргет. Финансовые результаты X5 опубликует в марте, мы ждем обновления дивидендной политики группы. После этого можно будет обновить и целевую цену", - пишет эксперт инвесткомпании.

Дивиденды - ключевой вопрос в инвестиционном кейсе эмитента, обращает внимание Иванов. Последний раз X5 платила дивиденды по итогам 9М21, после этого из-за инфраструктурных ограничений выплаты приостановились. "В ближайшее время компапния будет пересматривать собственную дивидендную политику, в первую очередь в части долговых ковенант. Если учитывать текущую политику, то в 2024 году выплаты компании (с учетом дивидендов за прошлый период) могут превысить 600 руб. (доходность - более 20%)", - указывает аналитик "Финама".

Помимо дивидендов, X5 может провести buyback и выкупить с дисконтом бумаги, оставшиеся в зарубежных юрисдикциях. "Корпоративный центр ИКС 5", согласно ноябрьскому решению акционеров, должен выкупить 10% акций нидерландского холдинга в качестве компенсации акционерам. Однако из-за отсутствия конкретных прогнозов менеджмента касательно дивидендов мы не можем исключать, что средства будут направлены на развитие бизнеса, M&A-сделки или останутся лежать на депозитах, чтобы хеджировать высокие платежи по аренде, - пишет Иванов в обзоре. - В случае выплаты дивидендов за предыдущие годы из средств, которые сейчас лежат на депозитах, в 2025 году не стоит ожидать столь высокой рентабельности чистой прибыли, так как X5 лишится большей части финансовых доходов".

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