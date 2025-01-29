Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции "Инарктики" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций (с перспективой от двух до четырех лет, прогнозная стоимость бумаги составляет 1000 рублей за штуку), считает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

Ведущий производитель лососевых в России представил операционные результаты за 2024 год. Снижение объемов продаж рыбы по итогам ушедшего года ожидаемо, отмечает эксперт, поскольку было известно о падении улова горбуши на Дальнем Востоке в три раза. Это привело к ее дефициту и росту цен на эту продукцию. Биологические риски реализовались в первом полугодии 2024 года из-за сдвига сроков зарыбления в 2023 году. На восстановление данного процесса может уйти весь текущий год. В планах компании увеличить текущие показатели биомассы до 60 тыс. тонн, что выглядит реалистичной целью с учетом имеющихся мощностей, указывает Чернов.

"В этой связи наши долгосрочные прогнозы показателей бизнеса "Инарктики" позитивны, как и оценки рынка. Эффективность по показателю ROE равняется 46,2% при среднем по сектору 27,79%. По P/E компания оценивается в 4,78x против среднеотраслевого 11,38x. Долг эмитента на 95,33% покрывается за счет чистой прибыли (Debt/Net Income). Однако у эмитента нет прямых конкурентов среди публичных компаний и сравнивать их со всем сектором не совсем корректно, - пишет аналитик инвесткомпании в обзое. - С учетом того, что восстановление объемов биомассы в водоемах компании завершится только в 2026 году, инвестиции в ценные бумаги "Инарктики" рекомендую рассматривать на перспективу от двух до четырех лет с таргетом 1000 руб. Дополнительную привлекательность этой бумаге обеспечивают дивиденды с доходностью около 7,5% годовых. Для принятия окончательного решения по вложениям в ценные бумаги компании стоит дождаться публикации финансовых результатов за прошлый год".

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