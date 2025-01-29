Акции Инарктики могут быть интересны на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции "Инарктики" могут представлять интерес для инвесторов на долгосрочную перспективу, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания представила операционные результаты за 2024 год. Результаты оцениваем как сильные. Во втором полугодии эмитент сумел частично восстановить потери биомассы в первом полугодии, возникшие из-за аномально низких температур, болезней и повреждения рыбы медузами. На руку также сыграл рост цен, - отмечает аналитик в обзоре. - В текущем году нарастить продажи на фоне высокой базы 2024 года будет сложно, учитывая сниженную биомассу. Но на длинном горизонте компания интересна. "Инарктика" идет по пути вертикальной интеграции, оптимизирует расходы и планирует удвоить производственные мощности до 60 тыс. тонн в год к 2027-2028 гг."

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