Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные результаты за 2024 год. Продемонстрированы хорошие показатели роста, что также будет оказывать положительное влияние на генерируемый уровень доходов в последующие периоды, отмечают эксперты.

Исходя из операционных данных за год следует, что компания не осуществила существенные затраты в расширение флота СИМ в четвертом квартале, что даже после учета выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 2,11 рублей на акцию, будет способствовать наличию существенной подушки денежных средств, что позволит сгенерировать дополнительный процентный доход по итогам года, указывают аналитики сервиса в материале.

"Мы полагаем, что компания возобновит расширение флота СИМ в 2025 году как с целью дальнейшего освоения российского рынка, так и с целью освоения рынков в Латинской Америки. Однако реализация текущего вектора развития бизнеса в высоко инфляционной макроэкономической среде, выраженной при этом высокими процентными ставками, будет оказывать негативное влияние на чистую прибыль посредством давления операционных и финансовых издержек в 2025 году. Исходя из текущих котировок, мы полагаем, что акции Whoosh оценены справедливо", - пишут эксперты.

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