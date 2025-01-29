Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Hendersen

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Hendersen) с целевой ценой 790 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 13,8% на горизонте 6-12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

"После ухода множества иностранных брендов мужской одежды из России Hendersen заняла лидирующие позиции в сегменте affordable luxury (доступный люкс), - пишет эксперт. - Компания наращивает объемы продаж двузначными темпами два года подряд. Мы позитивно оцениваем перспективы улучшения финансовых показателей Hendersen ввиду низкой конкуренции. Рыночные мультипликаторы эмитента подтверждают лидирующие позиции в отрасли и возможности дальнейшего роста. Эффективность Hendersen по показателю ROE составляет 40,7% при средней по сектору 6,38%. По P/E компания оценивается в 7,45x против среднеотраслевых 7,26x, что является комфортным значением".

По мнению Чернова, соотношение EV/EBITDA на уровне 4,87x при среднем по индустрии 22,42x указывает на недооцененность Hendersen. "Уровень задолженности по отношению к активам, равный 11,88%, достаточно комфортен для компании, = отмечает аналитик. - Дивидендная доходность составляет 7,2% при средней по сектору 10,2%, однако для компании "роста" это весьма высокий уровень".

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