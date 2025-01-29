"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 610 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 610 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Группа Астра" опубликовала операционные результаты за 2024 год, которые мы оцениваем позитивно. Компания продолжает показывать хорошие операционные результаты, несмотря на довольно сложную макроэкономическую конъюнктуру. В начале 2024 года Астра установила цель трехкратно увеличить выручку к 2025 году. Судя по сегодняшним результатам, цель кажется нам достижимой. Однако для большей репрезентативности стоит дождаться финансовых результатов, которые компания планирует опубликовать в начале апреля", - отмечают эксперты.

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