SberCIB сохраняет рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research сохраняет рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне "покупать" с целевой ценой 3600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания "ИКС 5" раскрыла операционные результаты за последний квартал 2024 год: темпы роста выручки по-прежнему сильные, - пишут аналитики в комментарии. - Рост сопоставимых продаж в магазинах "Пятерочка" немного замедлился - до 13,1%. Основная причина - снижение роста сопоставимого чека, несмотря на то, что продовольственная инфляция ускорилась. Вероятно, процесс переноса инфляции на цены в магазинах постепенно достигает предела".

По мнению экспертов, в формате супермаркетов фокус продолжает смещаться с расширения сети на рост эффективности.

В SberCIB отмечают, что выручка "ИКС 5" уверенно растет уже четвертый квартал подряд благодаря высокой продовольственной инфляции, расширению сети и вкладу быстрорастущих сегментов: онлайн и "Чижика". Компания, как и прежде, органически растет быстрее всех в сегменте продовольственной розницы.

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