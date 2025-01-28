Новая волна ослабления рубля возможна ближе к весне - "Финам"

Новая волна ослабления рубля возможна ближе к весне, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе американские санкции, введенные администрацией Д. Байдена, приведут к постепенному снижению объемов российской экспортной выручки. - пишет эксперт. - Помимо этого, в последнее время стали проявляться риски, связанные с ее поступлением на внутренний рынок. Российские экспортеры могут не вернуть до 30% валютной выручку в страну после ужесточения санкций США против банковского сектора России, сообщили РБК в компании MoneyRoo, занимающейся международными переводами. В этой связи надо быть готовым к росту волатильности курса рубля".

После вступления в должность Д. Трамп объявил об "освобождении энергодобычи" в США - речь идет о снятии ограничений на добычу нефти и газа на Аляске, на новые трубопроводы, на экспорт сжиженного газа. По мнению Потавина, в перспективе ближайшего года это может привести к падению цен на нефть и газ, что создаст дополнительное давление в российский бюджет и негативно повлияет на курс российской валюты.

"Однако в перспективе ближайшего месяца санкционные риски не найдут отражения на внутреннем валютном рынке, - считает аналитик "Финама". - Есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление курса рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. А главное - в начале года традиционно слабый спрос на иностранную валюту от импортеров".

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