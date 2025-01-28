Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций Селигдара

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций "Селигдара", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал в понедельник операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год. Консолидированная выручка по всем металлам за прошлый год составила 58,2 млрд руб., прибавив 8%, что практически полностью совпало с нашей оценкой (59 млрд руб.). Менеджмент не дал прогноза по производству на 2025 год; мы полагаем, что выпуск золота может вырасти на 9% (до 8,3 тонн) благодаря запуску месторождения "Хвойное", ожидаемому во 2П25, - пишет эксперт. - Мы не меняем нейтральную оценку акций "Селигдара", так как практически весь потенциал роста в силу повышения цен на золото ограничен большим долгом, номинированным в этом металле (золотые облигации и кредиты в золоте)".

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