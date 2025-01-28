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28 января 2025 года 12:36
Цена нефти, вероятно, будет в диапазоне $75-79/барр. на текущей неделе - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне $75-79 за баррель на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Мы продолжаем опасаться, что сырье будет эту неделю под давлением. Сантимент после инаугурации Д.Трампа носит скорее отрицательный характер. Дополнительный негатив принесла статистика по Китаю, где индекс деловой активности в промышленности за январь вышел ниже пограничного уровня в 50 пунктов. Китай до 3 февраля отмечает Новый год по лунному календарю, поэтому активность на сырьевом рынке будет снижена, что также играет не в пользу роста цен на нефть, - указывает аналитик в материале банка. - Из ключевых событий на неделе - традиционная статистика по запасам в США, но сюрприза не ожидаем, и данные по потребительским расходам в США. На этот показатель опирается ФРС при принятии решений по монетарной политике. В целом мы полагаем, что цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $75-79/барр. на текущей неделе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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