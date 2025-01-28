Бумаги Норникеля - возможная ставка на рост цен металлов платиновой группы и страховка от ослабления рубля - ПСБ

Бумаги ГМК "Норильский никель" в отсутствие ясной программы расширения производства можно рассматривать как ставку на рост цен металлов платиновой группы и страховку от ослабления рубля, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Производственные результаты оцениваем как ожидаемо невыразительные. Компания по-прежнему не показывает органического роста производства ни по одной группе металлов и нуждается в расширении инвестиций. Тем не менее из-за хороших цен на металлы и слабого рубля в этом году мы ждем роста рентабельности по EBITDA до 46% (с 41% в прошлом году) и увеличения чистой прибыли в полтора раза, до 320 млрд руб., - указывают эксперты. - Однако от текущих цен потенциал роста акций невысокий. Наша целевая цена бумаг "Норникеля" на горизонте года - 141 рубль за штуку. В отсутствие ясной программы расширения производства бумаги можно рассматривать как ставку на рост цен металлов платиновой группы и страховку от ослабления рубля".

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