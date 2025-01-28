Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент в понедельник сообщил об итогах производственной деятельности за 4К24 и весь 2024 год. Объем производства снизился на 1% к/к (до 106 тыс. тонн), а металлов платиновой группы - на 10-11% к/к из-за ремонтных работ. Производство металлов за весь 2024 год в целом совпало с предыдущими прогнозами компании, констатирует эксперт.

Представленные руководством производственные прогнозы на 2025 год предполагают небольшое снижение выпуска палладия и рост производства никеля на 1%. Ожидается, что объемы производимой платины и меди практически не изменятся, отмечает Смолин.

"Прогнозы руководства в целом совпадают с нашими оценками и имеют нейтральное значение для бумаг. Более важным фактором для них станет отчетность за 2П24 по МСФО, публикация которой намечена на 10 февраля. Мы оставляем в силе рейтинг держать" по бумагам "Норникеля", - пишет аналитик инвестбанка в материале.

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