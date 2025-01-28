"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций X5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года с мультипликатором 3,5х EV/EBITDA и 6,3х Р/Е на базе прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент отчитался об операционных результатах за IV квартал 2024 года. результаты хорошие, на уровне наших ожиданий. На наш взгляд, у бизнеса хорошие перспективы роста выручки и прибыли на ближайшие годы, а также привлекательный дивидендный потенциал, включая ожидаемые нами спецдивиденды по результатам 2024 года с дивдоходностью 19%", - указывают аналитики.

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