"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"22 января компания P&G опубликовала отчетность за 2К25 финансового года. Результаты в целом оказались нейтральными, поэтому мы не видим необходимости изменять наш таргет. Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)", - указывает эксперт инвесткомпании.

Procter & Gamble Co. - ведущий мировой производитель товаров ежедневного пользования, работающий в сегментах здоровья, красоты, личной гигиены и товаров для дома.

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