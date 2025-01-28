Ориентир торгов индекса Мосбиржи на вторник - 2850-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2850-2900 пунктов во вторник, прогнозирует управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник может инерционно тяготеть к 20-дневной средней (2864 пункта), но этот уровень поддержки видится нам достаточно крепким и проторговать вниз его сразу будет сложно, - отмечает аналитик в комментарии. - В отсутствие каких-либо подвижек по переговорам России и США торги, скорее всего, будут оставаться вялыми, но не исключаем отдельных историй роста - например, среди бумаг внутреннего сектора, кому выгоден крепкий рубль - ритейлеры, девелоперы. Наш ориентир на день - 2850-2900 пунктов".

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