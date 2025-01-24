Вероятна стабилизация курса рубля к концу января в диапазоне 13,4-13,7 руб. за юань - ПСБ

Вероятна стабилизация курса рубля к концу января в диапазоне 13,4-13,7 руб. за юань, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль заметно укрепился за последние дни, - пишут эксперты в комментарии. - Юань приблизился к 13,5 руб., а доллар уверенно закрепился ниже 100 руб. Причины такого укрепления: растущие ожидания геополитической разрядки, рост продаж валюты экспортёрами в преддверии налоговых выплат и сезонно низкий спрос на валюты со стороны импортёров. К концу января ждём стабилизации курса рубля вблизи достигнутых, довольно крепких уровней: 13,4-13,7 руб. за юань и 97-99 руб. за доллар".

Цены на нефть за неделю потеряли почти 3%, ближайший фьючерс на Brent пытался удержаться около $79 за баррель. Аналитики банка считают, что в целом настроения на рынке скорее негативные, и ожидают, что на следующей неделе Brent будет находиться в диапазоне $75-79 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.