"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" с целевой ценой 550 рублей за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 11% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции "НоваБев" в последние месяцы продолжают снижаться, даже несмотря на резкий разворот на рынке, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Инвесторов беспокоят слабые операционные результаты компании по итогам 2024 года., а также возможное ухудшение рентабельности бизнеса во 2П 2024 и 2025 году из-за возросших импортных тарифов и акцизов. С учетом высоких рисков и слабой технической картины присваиваем рейтинг "держать". Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA на 2025 год относительно компаний-аналогов".

"НоваБев Групп" - крупнейший производитель ликеро-водочной продукции в России. Компании принадлежит и сеть магазинов "ВинЛаб".

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