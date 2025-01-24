Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы ЛСР на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Группы ЛСР" на уровне "держать" по итогам опубликованной отчетности компании за 4К24 и весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за 4К24 и 2024г: в стоимостном выражении продажи за квартал составили 48 млрд руб., - отмечает эксперт. - По итогам всего прошлого года группа реализовала недвижимости на 163 млрд руб. (-25% г/г) при объеме 664 тыс. м2 и доле ипотечных сделок в 69% против 76% в 2023 году. Квартальная динамика продаж в 4К24 оказалась значительно лучше (+60% к/к), чем в 3К24, однако в годовом сопоставлении зафиксировано снижение на 32%. Мы предполагаем, что улучшению в квартальном сопоставлении способствовало внедрение альтернативных схем продаж при высокой ключевой ставке, сделавшей рыночную ипотеку слишком дорогой. Кроме того, мы отмечаем рост в 4К24 средней цены квадратного метра".

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