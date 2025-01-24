Акции ММК привлекательны для вложений - инвестбанк "Синара"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) привлекательны для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин .

Эмитент в четверг опубликовал операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год. Годовой выпуск стали опустился до минимального с 2009 года уровня, а квартальные объемы производства оказались вблизи просадки во 2К20, констатирует эксперт. Рынок предполагал в целом такое снижение в 4К24, которое соответствует ранее опубликованному прогнозу менеджмента, отмечает Смолин.

"Прогноз ММК на 1К25 также не выглядит оптимистично, так как ремонты и высокие процентные ставки продолжат негативно отражаться на объемах. Мы полагаем, что производство и продажи в 1К25, скорее всего, останутся на уровнях 4К24. На 6 февраля назначена публикация результатов за 4К24 по МСФО, где предполагаем увидеть ухудшение относительно 3К24, однако это, на наш взгляд, уже учтено в котировках акций, - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. - Мы считаем привлекательными акции ММК, которые торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2025П на уровне 2,1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.