"Финам" повысил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с "держать" до "покупать", подняв прогнозная стоимость бумаг с 4,54 до 5,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"После победы Дональда Трампа на выборах в США инвесторы усилили отток средств из китайских акций, несмотря на объявление Пекином новых стимулирующих мер поддержки экономики. При этом бигтехи Китая продолжают наращивать финансовые показатели своего бизнеса, что не отражается в котировках, - пишет эксперт. - Мы считаем, что эта рыночная недооценка рано или поздно будет устранена, особенно если экономика Поднебесной начнет восстанавливаться на фоне представленных стимулирующих мер, поэтому повышаем целевую цену по акциям CSOP Hang Seng TECH Index ETF, у которого экспозиция на китайские IT-компании".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших торгующихся в Гонконге компаний из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

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