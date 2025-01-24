Возможна повышенная волатильность на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы - ПСБ

Возможна повышенная волатильность на рынке рублевых госбумаг в ближайшие месяцы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы продолжают находится в ожидании геополитических новостей, не предпринимая активных действий на рынке - индекс RGBI продолжает плавно сползать вниз (минус 0,14 п, 104,58п). Фактор ключевой ставки пока остается вторичным - статистика по инфляции и кредитованию говорит за сохранение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, - отмечает эксперт в комментарии. - В целом ближайшие месяцы для рынка обещают быть насыщенными событиями и сопровождаться повышенной волатильностью - перед продолжением роста индекса госбумаг по-прежнему ожидаем закрытия "гэпа" на уровне 102,5п".

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