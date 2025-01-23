"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ММК до 64,78 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с 66,75 руб. до 64,78 руб. за бумагу, что предполагает 79%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

Дисконт-поправка на риски вложений в акции ММК сохраняется на уровне 15%.

"ММК в IV квартале сократил выпуск стали на 4,4%, а продажи упали на 4,7% к/к, - констатируют аналитики. - С учетом планов по сокращению капитальных затрат (CAPEX) и финансово-операционной статистики за 2024 год, мы по-прежнему ожидаем снижение производства компании в 2025 году на 4% г/г. Также мы пересмотрели прогнозы по EBITDA эмитента: по итогам 2024 года снижение до 181 млрд руб. (против 183 млрд руб. ранее), по итогам 2025 года снижение до 168 млрд руб. (против 174 млрд руб. ранее)".

Прогноз дивидендных выплат за IV квартал 2024 года предполагает 0,6 руб./ао (без изменений), а суммарно за 2025 год - 1,5 руб./ао (против 1,6 руб./ао ранее).

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