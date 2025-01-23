Прогнозный среднесрочный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"

Среднесрочный вероятный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Двумя основными причинами укрепления рубля в начале 2025 года стали очередной налоговый период и сезонное снижение импорта, традиционное для начала года, - отмечают эксперты. - В случае с долларом США рубль укрепился на фоне ослабления доллара относительно основных валют из-за опасений реализации новой экономической политики со стороны новой президентской администрации США".

Аналитики ожидают, что в базовых сценариях в среднесрочной перспективе рубль будет ослабляться и концу года достигнет 1050-110 руб./$1. Если произойдет ситуация, при которой цены на нефть будут существенно снижаться, то ослабление рубля может быть значительно большим, допускают стратеги сервиса.

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