Вероятная краткосрочная цель для пары рубль/юань - 13,95 руб./юань - "БКС МИ"

Вероятная краткосрочная цель для пары рубль/юань - 13,95 руб./юань, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 1 квартал 2025 года.

"В IV квартале рубль ослаб к юаню в среднем на 0,8%, - констатируют эксперты. - Основное снижение пришлось на конец декабря на фоне общей слабости рубля из-за новых санкций США против банковского сектора РФ. На горизонте года у рубля с куда большей вероятностью ослабнет к юаню, нежели укрепится. Во-первых, инфляция в РФ гораздо выше, чем в КНР. Во-вторых, профицит торговли в России под угрозой из-за введенных в начале января ограничений в отношении нефтегазового сектора страны. По нашим оценкам, в самом негативном сценарии курс из-за санкций ослабнет на 4 рубля к доллару и на 0,55 рубля к юаню. Реальное же влияние будет зависеть от того, насколько отрасль адаптируется к санкциям и насколько окажется устойчивым профицит платежного баланса".

Краткосрочный прогноз экспертов "БКС МИ" для курса пары рубль/юань составляет 13,95 руб./юань, долгосрочный взгляд на 12 месяцев: 14,60 руб./юань.

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