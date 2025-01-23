Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ставки ЦБ - ПСБ

Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки ЦБ, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"За третью неделю января цены выросли на 0,25% - меньше, чем за первую и вторую недели, - констатирует эксперт. - Темпы роста замедлились и в сравнении с декабрем. Годовой уровень инфляции опустился в район 9,9%. Важно, что постепенно замедляется рост цен на продукты питания - ключевой драйвер инфляции в 4 квартале 2024 года. При этом непродовольственная инфляция ускорилась относительно декабря и первой половины января. Причины - ослабление рубля, приведшее к удорожанию электроники и бытовой техники, а также повышение цен на отечественные автомобили. В краткосрочной перспективе можно ожидать торможения цен в этом сегменте".

Таким образом, по мнению Попова, нельзя сказать, что инфляция на приемлемом уровне, однако ее темпы роста умереннее, чем в ноябре-декабре и начале января. А значит инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки, считает аналитик.

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