.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ставки ЦБ - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 января 2025 года 16:03
Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ставки ЦБ - ПСБ
Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки ЦБ, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "За третью неделю января цены выросли на 0,25% - меньше, чем за первую и вторую недели, - констатирует эксперт. - Темпы роста замедлились и в сравнении с декабрем. Годовой уровень инфляции опустился в район 9,9%. Важно, что постепенно замедляется рост цен на продукты питания - ключевой драйвер инфляции в 4 квартале 2024 года. При этом непродовольственная инфляция ускорилась относительно декабря и первой половины января. Причины - ослабление рубля, приведшее к удорожанию электроники и бытовой техники, а также повышение цен на отечественные автомобили. В краткосрочной перспективе можно ожидать торможения цен в этом сегменте". Таким образом, по мнению Попова, нельзя сказать, что инфляция на приемлемом уровне, однако ее темпы роста умереннее, чем в ноябре-декабре и начале января. А значит инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки, считает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
24 января 2025 года 10:28
Уровни курса пары юань/рубль в настоящее время в целом близки к равновесным, драйверов для сильного движения в какую-либо сторону нет, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". "По паре юань/рубль произошло закономерно торможение у поддержки 13,5 руб. за юань. Не исключаем увидеть... читать дальше
.24 января 2025 года 10:06
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет тяготеть к росту в пятницу в отсутствие геополитического негатива, целевой диапазон на день - 2940-3000 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Российский рынок большую часть... читать дальше
.24 января 2025 года 09:47
Возможна повышенная волатильность на рынке рублевых госбумаг в ближайшие месяцы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Инвесторы продолжают находится в ожидании геополитических новостей, не предпринимая активных действий на рынке -... читать дальше
.24 января 2025 года 09:28
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" на уровне 182,67 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка по-прежнему учитывает 25%-ную поправку на риски инвестиций", - указывают они. Прирост стоимости акций... читать дальше
.24 января 2025 года 09:14
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - решение Банка Японии по процентной ставке; - предварительные индексы деловой активности стран Европы и США за январь; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; -... читать дальше
.23 января 2025 года 19:05
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с 66,75 руб. до 64,78 руб. за бумагу, что предполагает 79%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. Дисконт-поправка на... читать дальше
.23 января 2025 года 18:44
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street Corp. с целевой ценой $101 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 3,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State... читать дальше
.23 января 2025 года 17:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 144,48 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: не выше 137,45 рубля, потенциальная доходность: до 5,1%, сообщается в комментарии аналитика Романа Житника. "Технический анализ сигнализирует о... читать дальше
.23 января 2025 года 16:32
Возможен рост акций ПАО "Полюс" еще на 15% с текущих уровней, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Полюса" продолжают чувствовать себя лучше рынка и сегодня достигли пика с ноября 2020 года 16204,5 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Покупки в "Полюсе"... читать дальше
.23 января 2025 года 15:31
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром",... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.