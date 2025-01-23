"АКБФ" повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 341,72 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций банка "Санкт-Петербург" с 316,33 руб. до 341,72 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Банк "Санкт-Петербург" за 2024 год заработал 52,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. С учетом результатов отчетности, мы повысили прогноз чистой прибыли и суммарных дивидендных выплат банка по итогам 2024 года. - отмечают эксперты. - Прогноз чистой прибыли скорректирован с 48,6 млрд руб. до 51,7 млрд руб., а прогноз дивидендных выплат - с 43,5 руб./ао и 0,2 руб./ап до 55,9 руб./ао и 0,4 руб./ап. Прогноз чистой прибыли банка по итогам 2025 года также увеличен с 36,3 млрд руб. до 43,2 млрд руб.".

Постепенное улучшение инвестиционного фона для российского рынка нашло отражение в пересмотре прогнозов аналитков "АКБФ" по динамике активов и прибыли банка в среднесрочной перспективе. Однако, дисконт - поправка на риски инвестиций для банка - сохраняется на уровне 30%, что отражает эффект роста ключевой ставки, повышение инфляционных рисков, ослабление курса рубля и высокий уровень неопределенности.

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