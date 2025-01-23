"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 11,3 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) с целью 11,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,65%, стоп-приказ: 8,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Отчетность по МСФО за II полугодие 2024 года, пока не опубликована. По данным МСФО за I полугодие, показатель EBITDA компании по МСФО увеличился на 14,4% - до 28,965 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,8 процентного пункта - до 75%. По состоянию на 30 июня 2024 года денежная подушка НМТП составила 32,74 млрд руб., что является положительным фактором в период затяжных высоких ставок, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения начиная с лета 2024 года котировки двигались в боковом диапазоне. Сейчас цена пробила боковой диапазон, затем вернулась и отскочила от его уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,600 руб. риск на портфель составит 1,05%", - указывают в "Финаме".

"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту.

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