SberCIB позитивно оценивает акции банка "Санкт-Петербург"

SberCIB Investment Research позитивно оценивает перспективы котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков.

По их расчетам, дивиденд за второе полугодие 2024 года может составить 29 рублей на акцию.

Эмитент опубликовал сильные результаты по РСБУ за 2024 год, констатируют эксперты.

Год к году чистый процентный доход вырос на 22%, а кредитный портфель до вычета резервов увеличился только на 2,5%. Вместе это может говорить о росте чистой процентной маржи банковского бизнеса в четвертом квартале прошлого года, отмечают аналитики SberCIB.

Чистая прибыль по РСБУ увеличилась на 11,4%, до 52,6 млрд руб. Аналитики инвестбанка считают, что по МСФО этот показатель может оказаться ниже - около 50 млрд руб.

Кредитный портфель в четвертом квартале 2024 года вырос, а его качество осталось стабильным: доля просроченной задолженности - 2,7%.

Достаточность основного капитала Н1.2 могла составить 20,6 процентных пункта - максимум среди публичных кредитных организаций, отмечают в SberCIB.

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