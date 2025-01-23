Акции ММК в текущий момент неинтересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в текущий момент выглядят неинтересно для покупки на фоне неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Алексеевского.

Эмитент представил ожидаемо слабые операционные результаты за четвертый квартал 2024 года, констатирует эксперт.

По прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка могут по-прежнему оказывать негативное воздействие на деловую активность в России, отмечает Алексеевский. При этом в первом квартале текущего года компания продолжит капитальный ремонт доменной печи №7.

"На фоне неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали акции, на наш взгляд, выглядят неинтересно для покупки. Дивидендов от компании за второе полугодие 2024 года мы тоже не ждем, поскольку свободный денежный поток в четвертом квартале, по нашим расчетам, был лишь в небольшом плюсе, как и кварталом ранее", - пишет аналитик брокера в обзоре.

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