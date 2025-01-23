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23 января 2025 года 12:21
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $146,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,6% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность эмитента за 4К24 оказалась в целом не хуже ожиданий, компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и обозначила неплохие прогнозы по годовой прибыли и выручке. При этом Abbott Laboratories остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 23% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт. К минусам вложений в Abbott Laboratories, по мнению Саидовой, можно отнести риск новых судебных исков со стороны потребителей по поводу давней истории с молочной смесью. Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ABBOTT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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