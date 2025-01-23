"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $146,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,6% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отчетность эмитента за 4К24 оказалась в целом не хуже ожиданий, компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и обозначила неплохие прогнозы по годовой прибыли и выручке. При этом Abbott Laboratories остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 23% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт.

К минусам вложений в Abbott Laboratories, по мнению Саидовой, можно отнести риск новых судебных исков со стороны потребителей по поводу давней истории с молочной смесью.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

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