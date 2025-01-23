ПСБ пока сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 18850 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) пока сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" на уровне 18850 рублей за штуку, сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова.

"Цены на золото уже близки к историческим максимумам и скоро могут преодолеть их. Этому способствует "фактор Трампа". С одной стороны, новый президент США собирается поднять импортные пошлины, а с другой - понизить налоги. Эти шаги явно приведут к росту инфляции в Штатах, а также несут риски обострения геополитической напряженности между США и Китаем, что поддержит спрос на драгметаллы, - пишет аналитик. - Такая перспектива позволяет позитивно смотреть и на акции производителей драгоценных металлов. Пока мы не повышаем целевую цену по акциям "Полюса" (18850 руб.) и ориентир по дивидендам за 2025 год (1030 руб./акцию), предпочитая дождаться подтверждения, что текущий ценовой тренд на рынке золота устойчив. Но фундаментально компания выглядит сильно и имеет ясные перспективы роста производственных и финансовых показателей".

Форвардные оценки эмитента, исходя из прогнозов аналитиков ПСБ (EBITDA за 2025 год - 480 млрд руб., чистая прибыль - 284 млрд), исторически невысокие: EV/EBITDA за 2025 год - 5,6х, P/E за 2025 год - 7,5x, что примерно на 22-25% ниже средних показателей за 2019-2021 гг.

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