"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанно позитивную оценку "Мосэнерго", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2024 года. Показатели не только не впечатляют, но даже немного расстраивают из-за слабой выработки тепла (минус 8,8%). Мы это объясняем погодными факторами и относительно теплой зимой, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль компании за прошлый год может чуть снизиться в годовом сопоставлении, хотя дивиденды могут быть выше, чем в прошлом году (тогда выплата составила около 33% чистой прибыли), поэтому мы сохраняем сдержанно позитивный взгляд на "Мосэнерго". Считаем, что компания остается прибыльной".

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