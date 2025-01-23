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23 января 2025 года 11:15
"БКС МИ" сохраняет сдержанно позитивную оценку Мосэнерго
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанно позитивную оценку "Мосэнерго", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2024 года. Показатели не только не впечатляют, но даже немного расстраивают из-за слабой выработки тепла (минус 8,8%). Мы это объясняем погодными факторами и относительно теплой зимой, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль компании за прошлый год может чуть снизиться в годовом сопоставлении, хотя дивиденды могут быть выше, чем в прошлом году (тогда выплата составила около 33% чистой прибыли), поэтому мы сохраняем сдержанно позитивный взгляд на "Мосэнерго". Считаем, что компания остается прибыльной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСЭНЕРГО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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