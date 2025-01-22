"АКБФ" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с целевой ценой 1422,93 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1422,93 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования 1 год и потенциальной доходностью 38%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Существенный рост инвестиционных расходов и высокие издержки, связанные с санкционным давлением, а также прогнозируемое в 2026 году повышение стоимости долга формируют неблагоприятный фон для долгосрочных оценок компании, - пишут эксперты. - Вместе с тем, на фоне решений новой американской администрации о необходимости дополнительной добычи энергоресурсов появляются признаки улучшения отраслевых инвестиционных перспектив. Исторически для роста нефтегазового предложения важен "бычий" тренд на мировом рынке ископаемого топлива и снижение геополитических рисков".

Дополнительным позитивным моментом для долгосрочной устойчивости "НОВАТЭКа", по мнению экспертов, выступает низкая долговая нагрузка: по итогам I полугодия 2024 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,15х.

"По итогам 2024 года EBITDA компании достигнет 1 трлн руб., а в 2025 году вырастет до 1,3 трлн руб., - прогнозируют стратеги "АКБФ". - Мы пересмотрели прогноз дивидендных выплат: - по итогам 2024 года: 117 руб./ао (ранее - 79 руб./ао), по итогам 2025 года: 120 руб./ао. Среднесрочная оценка справедливой стоимости ПАО "НОВАТЭК" повышена нами с 1254,49 руб./ао до 1422,93 руб./ао, что предполагает 38% - ный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Дисконт - поправка, применяемая при расчете справедливой стоимости эмитента, сохраняется на высоком для бумаг в нашем покрытии уровне в 30%".

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