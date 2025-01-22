Возможен рост стоимости акций Ленты до 1400-1500 руб. в среднесрочной перспективе - "Альфа-Инвестиции"

Возможен рост стоимости акций МКПАО "Лента" до 1400-1500 руб. в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"Акции "Ленты" с начала декабря выросли на 29%, - отмечают эксперты в комментарии. - В моменте бумаги уверенно растут пятую сессию подряд и выглядят локально перекупленными. Поэтому мы не исключаем техническую коррекцию акций "Ленты" в ближайшие дни. В среднесрочной перспективе мы полагаем, что потенциал этих бумаг не исчерпан. Возможен подъем в диапазон 1400-1500 руб., особенно если появятся новости о том, что компания начнет платить дивиденды".

По мнению аналитиков, бумаги "Ленты" могут стать хорошим выбором также для долгосрочных инвесторов. Компания эффективно реализует стратегию трансформации бизнеса, снижает долговую нагрузку, может начать распределять прибыль или увеличить долю на рынке. Каждый из этих факторов положительно скажется на капитализации эмитента, уверены стратеги "Альфа-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.