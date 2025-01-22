Акции банка "Санкт-Петербург" среднесрочно могут быть интересны - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть интересны на среднесрочном горизонте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем промежуточные финансовые результаты эмитента за 2024 год и отмечаем, что он выступает в качестве бенефициара высоких процентных ставок в экономике. Однако в случае разворота денежно-кредитной политики присутствует вероятность снижения маржинальности банка. Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть интересны на среднесрочном горизонте на фоне распределения высоких дивидендных выплат и запущенной программы обратного выкупа", - пишут эксперты в комментарии.

"С учетом предварительно опубликованной прибыли по РСБУ за 2024 год и выплаченных дивидендов за первое полугодие 2024 года мы ожидаем, что размер дивидендов за вторую половину прошлого года может составить порядка 33,5-34 рублей на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 8,9%", - указывают аналитики сервиса.

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