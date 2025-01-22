"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг Etalon, говорится в материале аналитика Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал неаудированные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год. Отмечаем усилия менеджмента по балансировке портфеля проектов с целью сохранить пониженную ставку по долгам компании. Считаем отчет нейтрально позитивным (несмотря на высокие ипотечные ставки, компания отразила устойчивые продажи в IV квартале и сильную динамику за двенадцать месяцев), сохраняем "позитивный" взгляд на бумагу, которая торгуется с оценкой 3,3х по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год против среднеисторических 5,1х", - пишет эксперт.

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