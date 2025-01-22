Рубль вряд ли закрепится ниже отметки 100 руб./$1 - "БКС МИ"

Рубль вряд ли закрепится ниже отметки 100 руб./$1 - текущий курс является хорошим моментом для покупки валюты, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Резервные активы выросли в декабре на $4,9 млрд из-за сложностей с трансграничными переводами. Часть валютной выручки остается на счетах экспортеров за границей и не поступает на внутренний валютный рынок. Во вторник рубль укрепился ниже 100 руб./$1 из-за кратного увеличения продажи валюты экспортерами в период налоговых платежей. Вероятность закрепления курса ниже 100 руб./$1 низкая. Такой курс - хороший момент для покупки валюты", - пишет эксперт в комментарии.

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