Диапазон 13,5-14 руб. за юань пока сохраняет актуальность - "Алор Брокер"

Торговый диапазон валютной пары юань/рубль в 13,5-14 руб. за юань остается по-прежнему актуальным, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Данные ЦБ говорят о том, что валюты в страну поступает намного больше, чем уходит из нее. Это хорошая поддержка для рубля. Во вторник пара юань/рубль закрылась без принципиальных изменений, но мы ждем продолжения ее слабого снижения на фоне подготовки экспортеров к уплате налогов. Диапазон по паре в 13,5-14 руб. за юань остается по-прежнему актуальным", - пишут эксперты в комментарии.

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