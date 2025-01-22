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22 января 2025 года 10:37
Рубль может продолжить укрепление в среду - ПСБ
Рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню на торгах в среду и протестировать нижнюю границу диапазона 13,4-14,1 рублей за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Одновременно во вторник сработало два фактора, констатирует аналитик: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности. Сезонный фактор, отмечает Попов, также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров. "Учитывая комфортность внешнего фона, в среду рубль может продолжить укрепление и протестировать нижнюю границу текущего диапазона (13,4-14,1 рублей за юань), - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Однако среднесрочно потенциал укрепления выглядит ограниченным из-за устойчивого снижения экспорта товаров, которое наблюдается на фоне продолжительной его стагнации. Уже весной, по мере усиления экономической активности, ждем более высокие уровни по курсу юаня - справедливым, по нашим оценкам, является диапазон 14-14,5 руб. за юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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