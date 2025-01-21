.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль сохраняет потенциал для среднесрочного роста - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 января 2025 года 19:04
Рубль сохраняет потенциал для среднесрочного роста - Freedom Finance Global
Рубль сохраняет потенциал для среднесрочного роста, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "С начала года рубль укрепился более чем на 12% и к доллару (в связи с его ослаблением), и к евро, и к юаню, - отмечает эксперт в комментарии. - Эта динамика российской валюты обусловлена ожиданиями сильной макростатистики. Данные за декабрь, отразившие замедление инфляции, а также предварительный отчет об исполнении бюджета за прошлый месяц создают оптимистичный фон для рубля. Заявления Дональда Трампа о временном отказе от повышения пошлин на китайские товары положительно повлияли на курс российской валюты и одновременно ослабили юань. Вероятно, экономика США продолжит расти при дополнительной поддержке реформ в промышленности, а европейская экономика будет ослабевать". Аналитик подчеркивает, что на открывшемся сегодня в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что высокие ввозные тарифы на товары из Европы могут привести к "глобальной гонке на дно". "Ухудшение экономических отношений между Евросоюзом и США способно в ближайший месяц негативно повлиять как на курс основной валютной пары, так и на динамику долларового индекса, - считает Мильчакова. А это означает, что у рубля есть потенциал укрепления до 98 в паре с долларом. Наши ориентиры для курса российской валюты в паре с американской, единой европейской и китайской на горизонте месяца: 98-103 руб./$1, 101-106 руб./EUR1 и 13,2-14,2 руб./юань соответственно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
21 января 2025 года 18:27
"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $218,2 за бумагу, что предполагает потенциал роста 3,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать". "TSMC недавно... читать дальше
.21 января 2025 года 17:53
Прогнозная стоимость акций "Займер" до конца текущего года составляет 155 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Акции микрофинансовой организации 21 января торгуются "лучше рынка" после публикации сильной операционной отчетности за четвертый... читать дальше
.21 января 2025 года 17:20
"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "Группа Черкизово" с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость акций на уровне 3820 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения 15%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Для расчета целевой цены мы использовали оценку... читать дальше
.21 января 2025 года 16:52
Прогнозная стоимость бумаг Etalon до конца текущего года составляет 79 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. В лидерах снижения на российском рынке 21 января оказались депозитарные расписки девелоперской группы,... читать дальше
.21 января 2025 года 16:14
Вложения в акции Самолета могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли - "Велес Капитал"
Вложения в акции ГК "Самолет" могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акции застройщика продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов,... читать дальше
.21 января 2025 года 15:35
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 260,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 279 рублей, потенциальная доходность: до 6,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева. "Классическая дивергенция класса "А"... читать дальше
.21 января 2025 года 15:03
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Акрона" с 19983,07 руб. до 19800,54 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 12% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски инвестиций по-прежнему... читать дальше
.21 января 2025 года 14:31
Индекс S&P 500 может колебаться на торгах во вторник в диапазоне 5940-6050 пунктов при высоком уровне волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек. "Основным драйвером для рынка в ходе предстоящей сессии станут новости о первых решениях Дональда Трампа на посту... читать дальше
.21 января 2025 года 14:08
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Эталон" на фоне сильных финрезультатов за 4К24 и весь 2024 год, говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной. "Эталон" представил операционные результаты за 4К24 и 2024 год. Годовые продажи оказались на 1% выше... читать дальше
.21 января 2025 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,35%, стоп-приказ: 267,8 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Банк отчитался по РПБУ о рекордных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.