"Финам" повысил прогнозную цену бумаг TSMC до $218,2

"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $218,2 за бумагу, что предполагает потенциал роста 3,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать".

"TSMC недавно опубликовала финансовый отчет за 2024 год, вновь превзойдя ожидания рынка по ключевым показателям, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Стабильный спрос на передовые ИИ-чипы позволяет тайваньскому гиганту продолжать увеличивать выручку благодаря лидирующему положению на рынке производства высокотехнологичной микроэлектроники. По мнению руководства компании, индустрия лишь вступает в новый технологический суперцикл, а среднегодовой рост доходов от производства ИИ-чипов в ближайшие пять лет может превысить 40%. Мы пересмотрели целевую цену акций компании в сторону значительного повышения, однако на текущих уровнях сохраняем сдержанный взгляд на их перспективы".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем.

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