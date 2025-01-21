"Финам" понизил рейтинг акций Черкизово до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "Группа Черкизово" с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость акций на уровне 3820 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения 15%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности. Мы присвоили акциям эмитента рейтинг "держать" 12 декабря 2024 года, с этого момента бумаги подскочили на 15% на фоне общего оптимизма на рынке и значительно превысили нашу целевую цену", - указывает эксперт.

"Черкизово" - сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством курятины, свинины, продуктов мясопереработки.

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