Прогнозная цена бумаг Etalon до конца 2025г - 79 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость бумаг Etalon до конца текущего года составляет 79 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

В лидерах снижения на российском рынке 21 января оказались депозитарные расписки девелоперской группы, подешевевшие на 5%, до 63,6 рубля, констатирует эксперт. Эта динамика, скорее всего, стала реакцией на опубликованные неоднозначные операционные результаты за четвертый квартал и весь ушедший год, отмечает Мильчакова.

"Как и для других застройщиков, серьезным вызовом для эмитента стала отмена программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Это привело к значительному ослаблению спроса на жилье. В четвертом квартале доля сделок группы на первичном рынке с привлечением ипотеки сократилась до минимальных 19%. Это может привести к замедлению роста реализации нового жилья в 2025 году. Позитивная динамика котировок Etalon, по нашему мнению, может быть обусловлена завершением процедуры редомициляции в Россию и анонсом дивиденда", - пишет Мильчакова в обзоре.

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