Вложения в акции Самолета могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли - "Велес Капитал"

Вложения в акции ГК "Самолет" могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции застройщика продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку, отмечает эксперт.

Ранее в январе, напоминает Кожухова, также стало известно, что "Самолет" запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб., таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании.

"С технической точки зрения акции эмитента подошли к среднесрочному сопротивлению 1380 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили повышение в условиях умеренно позитивных среднесрочных и краткосрочных сигналов, в целом не исключающих перспективы дальнейшего роста, -пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Тем не менее объемы торгов в понедельник при коррекционном падении бумаг резко выросли, предупреждая о рисках дальнейшего отступления от важного сопротивления. Рассчитывать на движение в район 2100 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) стоит не ранее закрепления выше 1380 руб."

С фундаментальной точки зрения, указывает аналитик "Велес Капитала", вложения в акции застройщика на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.

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